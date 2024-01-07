تراند اليوم : تحفظ حق الدائن والمدين.. بالفيديو .. صانع محتوى يوضح طريقة توثيق الدين في منصة ناجز الإلكترونية وخطوات التقديم

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سمير الردادي عن المقصود بخدمة الإقرار بالدين المتاحة في منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.

وقال الردادي خلال مقطع فيديو نشره بحسابه في تيك توك : الآن لو جالك شخص وطلب منك دين تقدر تخرج له هذا الدين بوثيقة فيها كافة التفاصيل عن هذا الدين بشكل إلكتروني من منصة ناجز ، فيها تفاصيل عن الدائن والمدين والدين وتقدر بهذه الوثيقة إنك تضمن حقك وتطالب بحقك أمام الجهات القضائية لأنها وثيقة إثبات.

وتابع: طريقة التقديم على هذه الخدمة سهلة ويسيرة وذلك عن طريق الدخول على منصة ناجز تكتبون خدمة الإقرار بدين أو خدمة توثيق الديون وتسوون تقديم طلب جديد وتدخلون بيانات الدائن والمدين وتفاصيل الدين وتجي رموز تحقق على جوالات الدائن والمدين وتدخلون هذه الرموز وبكذا تخرج لكم هذه الوثيقة التي تضمن حقوق الطرفين.