تراند اليوم : "دردشة الموت".. روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يتنبأ بموعد الوفاة والكشف عن نسبة دقة نتائجه

صحيفة الخليج 365: قال علماء في الدنمارك والولايات المتحدة أنهم ابتكروا روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يتنبأ بموعد وفاة الشخص بدقة تصل إلى 78%، وذلك عن طريق تطوير خوارزمية تستخدم قصة حياة الشخص.

بيانات محددة

وتوضح الدراسة التي أجراها العلماء، ونُشرت في دورية "Nature Computational Science"، كيف تنبأ نموذج خوارزمية للتعلم الآلي يُسمى "life2vec" بنتائج حياة الشخص وأفعاله عند تقديم بيانات محددة للغاية عنه. حسب cnn.

العالم الحقيقي

وقال سوني ليمان، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ في الجامعة التقنية في الدنمارك: "بهذه البيانات، يمكننا إجراء أي نوع من التنبؤ". ومع ذلك، لاحظ الباحثون أنه "نموذج بحثي أولي" ولا يمكنه أداء أي "مهام في العالم الحقيقي" بحالته الحالية.

سجل وطني

واستخدم ليمان وزملاؤه بيانات من سجل وطني في الدنمارك يعرض بالتفصيل مجموعة متنوعة من 6 ملايين شخص. وتضمنت معلومات من عام 2008 إلى عام 2016 تتعلق بالجوانب الرئيسية للحياة مثل التعليم، والصحة، والدخل، والمهنة.

معالجة اللغة

وقام الباحثون بتكييف تقنيات معالجة اللغة وإنشاء مفردات لأحداث الحياة حتى يتمكن نموذج "life2vec" من تفسير الجمل بناءً على البيانات.

نسبة النتائج

وقال ليمان: "لاختبار مدى جودة نموذج life2vec، اخترنا مجموعة مكونة من 100 ألف فرد، نصف هذا العدد ينجو والنصف الآخر يموت".

وكان الباحثون على علم بالأشخاص الذين توفوا بعد عام 2016، على عكس الخوارزمية. ومن أجل اختبارها، جعلوا الخوارزمية تقوم بتنبؤات فردية حول ما إذا كان شخص ما قد عاش بعد عام 2016 أم لا. وكانت النتائج مثيرة للإعجاب: كانت الخوارزمية صحيحة بنسبة 78% من الوقت.