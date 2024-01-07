شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن نوع من الشاي يخفض الوزن ومستويات السكر في الدم ويحسن صحة القلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف خبراء أن شاي القرفة من المشروبات المنتشرة في الشتاء وله العديد من الفوائد الصحية.

وأشار الخبراء إلى أن فوائد تناول شاي القرفة ما يلي:-



مضادات الأكسدة

شاي القرفة غني بمضادات الأكسدة ويساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم المسؤولة عن تلف الخلايا والتي تزيد من أمراض مثل السرطان ومشاكل القلب والسكري.



خفض مستويات السكر في الدم

القرفة مليئة بالمركبات التي تساعد على تقليل مقاومة الأنسولين وتسهيل عملية نقل السكر من مجرى الدم إلى الأنسجة، كما أنه يساعد على تكسير الكربوهيدرات، فيمنع بدوره مستويات السكر في الدم من الارتفاع بعد تناول الوجبات



فقدان الوزن

وفقًا لإحدى الدراسات البريطانية، فإن الاستهلاك المنتظم للقرفة يساعد في إنقاص الوزن. ومع ذلك، يجب على المرء أن يكون حذرا بشأن الكمية التي يتم استهلاكها، لأن الإكثار منها يمكن أن يسبب النزيف وأمراض الكبد.



يحسن صحة القلب

تتمتع القرفة بخصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الذي يُعتقد أنه السبب الجذري للعديد من الأمراض الرئيسية بما في ذلك الأمراض المرتبطة بالقلب



الاسترخاء وتخفيف التوتر

القرفة هي أحد التوابل المعروفة برائحتها المهدئة ونكهتها الدافئة، ولها تأثير مهدئ قد يساعد في تقليل مشاعر القلق والتوتر.



يمتلك خصائص مضادة للميكروبات

تشتهر القرفة بخصائصها المضادة للميكروبات، ويمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات المختلفة المسؤولة عن عدد كبير من الأمراض