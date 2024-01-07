نادك تعلن عن زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع بسبب تعديل أسعار الوقود من قبل أرامكو

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن تلقيها إشعارًا من شركة أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عملياتها التشغيلية والتوزيعية، اعتبارًا من 1 يناير 2024.

وأكدت نادك في بيان لها أن هذا التعديل سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج والتوزيع. ومع ذلك، فإن الشركة تعمل على تنفيذ تدابير الكفاءة التشغيلية واستكشاف مصادر الطاقة البديلة للتخفيف من تلك الزيادة في التكاليف.

وتهدف نادك أيضًا إلى الاستثمار في الابتكار من خلال متابعة البحث والتطوير في تقنيات الزراعة المستدامة، بهدف تعزيز الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وتعتزم الشركة أيضًا التعاون الوثيق مع الشركاء والموردين لتحديد حلول متبادلة لمواجهة التحديات التي تنشأ عن زيادة أسعار الوقود. وتشير نادك إلى أنها حاليًا تقوم بدراسة الأثر المالي لتغييرات أسعار الوقود على تكلفة إنتاجها، وتتوقع أن يظهر الأثر المالي في نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2024.