تراند اليوم : بالفيديو.. المقيم السوري يكشف تفاصيل تنازله عن قاتل ابنه أمام أمير عسير.. ويعلق: بعد العفو رأيت عيون الأمير تدمع

صحيفة الخليج 365: كشف المقيم السوري طلال الأحمد، تفاصيل عفوه عن قاتل ابنه، أمام أمير عسير.

وقال خلال مداخلة له مع برنامج الراصد المذاع على قناة الأخبارية:"أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، لم يطلب مني التنازل عن قاتل ابني، وقال لي ( اعطني ما في خاطرك) ، مشيرا إلى أنه عندما نطق بالعفو ونظر إلى الأمير وجد عيونه تدمع.

وأضاف:"لم أستطع أصف شعوري في ذلك الوقت، فرؤية رجل بهذه الهيبة عيونه تدمع، فهذا شيء عظيم جدا".

وتابع:" دعاني أمير عسير منذ 4 أيام وكنا نجلس على طاولة الغداء وكان محور الكلام عن تطور عسير، وقال لكل شخص من الحضور (هذه البلد من مسؤوليتك) ، وتطلع فيني وقال ( هذه البلد من مسؤوليتك أيضا، وأنت منا وفينا). ورديت على الأمير وقلت:" بكل فخر إن شاء الله".