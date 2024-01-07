صور.. ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في المخيم الشتوي في ⁧‫العلا

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي بالعُلا، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين. ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض. وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني. وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة. ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
من الجانب الأمريكي حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني والوفد المرافق.
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