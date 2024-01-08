انت الان تتابع على طريقة "قابيل وهابيل".. قتل شقيقه في لبنان وتم توقيفه في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 6:18 صباحاً

تكررت جريمة الأخوين "قابيل وهابيل" بسبب الغيرة بينهما؛ حيث ألقت السلطات السورية القبض على شاب قتَل شقيقه في لبنان بطريقة بشعة، وعاد إلى سوريا بطريقة غير قانونية. وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الداخلية السورية في منشور على حسابها بفيسبوك: "وردت معلومات إلى شرطة منطقة بانياس في طرطوس بإقدام شخص يدعى (رماح) على قـتل شقيقه الحدَث (نذير) أثناء وجودهما في لبنان، وأن القاتل هرب بعد ارتكاب جـريمته وعاد إلى القطر". وأضافت الوزارة: "من خلال المتابعة والبحث، تَمكن مركز الأمن الجنائي في منطقة بانياس من إلقاء القبض عليه في طرطوس، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قـتل شقيقه؛ حيث غادر برفقته بطريقة غير قانونية قاصدًا منزل والده المقيم في محلة صبرا بلبنان". وتابع المنشور: "عندما التقيا بوالدهما تم معاملته معاملة سيئة وطرده من المنزل عدة مرات بينما شقيقه الحدَث كان يتم معاملته معاملة حسنة. عندها قرر قـتل شقيقه وطلب منه مرافقته ليلًا لشراء مياه من أحد المحلات وتوجها إلى البحر وهناك أقدم على دفعه من أعلى جرف صخري". ووصفت الوزارة ما قام به المتهم بقتل شقيقه؛ حيث "نزل إليه وضربه بحجر على رأسه عدة ضربات وقام بسحبه إلى مياه البحر ووضع رأسه تحت المياه حتى تأكد أنه فارق الحياة، ثم ترك جثته على الشاطئ وهرب متوجهًا إلى القُطر ودخل إليه بطريقة غير قانونية". واختتمت الوزارة منشورها بالقول: "بتدقيق وضعه تبين أنه مطلوب للحبس لمدة ثلاث سنوات بجرم السرقة الموصوفة. تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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