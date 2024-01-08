القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًّا في تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 9:19 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الإريترية؛ لتلويثه وسطًا بيئيًّا في منطقة تبوك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة إلقاء مياه ملوثة في أي وسط بيئي، غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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