انت الان تتابع أُدِينوا باغتصاب جماعي لامرأة مسلمة وقتْل أقاربها.. محكمة هندية تُلغي عفوها عن 11 هندوسيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين، العفو عن 11 هندوسيًّا حُكِم عليهم بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهم باغتصاب امرأة مسلمة حامل، وقتل أقاربها في ولاية جوجارات عام 2002.

وكانت الضحية، بلكيس بانو، حاملًا في شهرها الثالث عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي وقتل سبعة من أقاربها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال أعمال الشغب التي اجتاحت الولاية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء ولاية غوجارات في ذلك الوقت، ولا يزال حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا يحكم الولاية؛ وفق "رويترز".

وأمرت حكومة ولاية غوجارات بإطلاق سراح الرجال، الذين أُدينوا في أوائل عام 2008، في أغسطس 2022، بعد أن أوصى السجن الذي كانوا محتجزين فيه بإطلاق سراحهم بالنظر إلى المدة التي قضوها وسلوكهم الجيد.

وأثار إطلاق سراحهم إدانات من زوج الضحية ومحاميها. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تقديم عدة الْتماسات إلى المحكمة العليا للطعن في العفو، بما في ذلك الْتماس قدمته الضحية نفسها.

وفي حكمها الصادر اليوم، رأت المحكمة أن ولاية جوجارات ليس لديها سلطة تخفيف العقوبة الصادرة منذ نقل المحاكمة في القضية إلى العاصمة المالية مومباي، وأمرت الرجال بتسليم أنفسهم إلى سلطات السجن في غضون أسبوعين.