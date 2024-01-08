تراند اليوم : كانوا متوجهين لأداء العمرة.. تفاصيل وفاة طبيب و4 من أسرته في حادث بالمزاحمية _صورة

صحيفة الخليج 365: لقى استشاري طب الأورام الدكتور جاعم الشبحي، مصرعه مع 4 من أسرته في المزاحمية بعد انقلاب شاحنة عليهم من الاتجاه المعاكس أثناء توجههم للعمرة.

ومن جهته، قال الدكتور مشبب العسيري أحد زملاء الطبيب الراحل: توفي جاعم وهو متجه للعمرة إثر حادث مروري مروع، نتيجة وجود سيارة عكس الطريق، مما أدى إلى وفاة 13 شخصا في هذا الحادث.

وأكمل: جاعم كان فرحاً لأنه ذاهب مع عائلته للعمرة، وعند وصوله المزاحمية إذا بشخص باكستاني الجنسية يقود شاحنة بطريقة معاكسة للطريق العام ويصدمه ويصدم سيارتين معه، وفق "العربية.نت".

وتابع: "جاعم لديه 8 من الأبناء أكبرهم في الجامعة وأصغرهم في الابتدائي".