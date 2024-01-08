شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح حقيقة الإشاعات المتداولة حول ضرر تناول منتجات الجبن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة الإشاعات المتداولة حول ضرر تناول منتجات الجبن السائل وأنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمية على منصة إكس :” ما يتداول حول استهلاك الجبن السائل، وأنه يزيد من الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات غير صحيح، ولا يستند إلى أدلة علمية مثبتة.”

وأوضحت أن منتجات الجبن السائل في الأسواق المحلية تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة عن الهيئة والتي تكفل سلامتها للاستهلاك الآدمي؛ حيث أن جميع المنتجات تخضع للوائح الفنية الصادرة عن هيئة ⁧‫الغذاء والدواء‬⁩ والتي تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي.