انت الان تتابع فيديو حقق 1.2 مليون مشاهدة.. قصة غريبة وراء اللحظة الرائعة بين صغير الفيل وأمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً مؤثراً لأنثى فيل تحتضن صغيرها، الذي عاد لها بعدما فقدته لعدة أيام في غابة تاميل نادو في الهند، في قصة رائعة أثارت تعاطف كل من شاهدها.

ويقول موقع "ابوورثي" الأمريكي للقصص الإخبارية المؤثرة، إن الرابطة الرائعة بين الأم وصغيرها شائعة بين الحيوانات والطيور، كما هي بين البشر.

وروى الموقع قصة الفيديو المؤثر، والذي وصل ببعض المشاهدين إلى حد البكاء.

في هذه القصة، ضل الفيل الصغير طريقه وسط الغابة الكثيفة بمحمية أنامالاي للنمور، في مدينة بولاشي، بولاية تاميل ناداو، وقد عثر موظفو الغابة على الصغير وهو يبحث عن أمه، وقاموا برعايته بينما يبحثون عن أمه مع قطيع الفيلة.

وحسب الموقع، استخدم موظفو الغابة طائرات دون طيار لتحديد موقع القطيع، وخلال يوم واحد فقط تمكنوا من معرفة مكانه، وعاد الصغير لأمه بأمان، بعدما أنهكها البحث عنه في الغابة.

وتقديراً للدور الذي قام به موظفو الغابات، نشرت الضابط سوبريا ساهو، مسؤولة إدارة البيئة وتغير المناخ في غابات تاميل نادو، مجموعة لقطات على موقع "X"، كشفت خلالها عن جهود الموظفين، حتى حدثت لحظة الاحتضان الرائعة بين الأم وصغيرها والتي التقطتها طائرة دون طيار، وفيها ظهرت الأم راقدة وقد أنكهكها التعب، بينما يلعب الصغير في حضنها بأمان.