انت الان تتابع "الصحة" تشارك في "مؤتمر خدمات الحج" لإبراز مساهمتها في رعاية ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 1:46 مساءً

تشارك وزارة الصحة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة الذي بدأ أعماله اليوم بمحافظة جدة؛ بهدف إبراز جهود الوزارة ومساهمتها في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للحجاج. يأتي ذلك ضمن جهودها الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030. ويشارك عدد من ممثلي الوزارة بصفتهم متحدثين في جلسات المؤتمر الذي يستمر لمدة 4 أيام، إضافة إلى جناح بالمعرض المصاحب للفعاليات يبرز مساهمات الوزارة، وخدماتها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من شتى أنحاء العالم، ودورها الفعّال في إنجاح أعمال الحج والعمرة بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويصاحب المؤتمر أكبر معرض من نوعه على مستوى العالم، متخصص في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويُعد منصة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير قطاع الحج والعمرة. يُذكر أن مشاركة وزارة الصحة في المؤتمر والمعرض المصاحب تأتي لإبراز الخدمات المبتكرة المقدمة لقطاعي الحج والعمرة، وتعزيز التعاون الفعّال مع مقدمي خدمات الحج والعمرة؛ بهدف ترتيب أولويات، واحتياجات الحجاج، وضمان تلبية متطلباتهم، بما يتوافق مع استشراف مستقبل تطوير الخدمات المقدمة إليهم.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تشارك في "مؤتمر خدمات الحج" لإبراز مساهمتها في رعاية ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.