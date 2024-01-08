إغلاق 14 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية ببيشة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 2:04 مساءً

أغلقت بلدية محافظة بيشة، 14 منشأة تجارية ومستودعات للأغذية مخالفة للاشتراطات البلدية. جاء ذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية، خلال ديسمبر الماضي؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة، وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحماية المستهلكين. ونفّذت الفرق الرقابية جولات ميدانية مكثفة، ضمن نطاقها الإشرافي، نتج عنها إغلاق 14 منشأة تجاريةً مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، فضلاً عن وجود مخالفات بلدية وصحية، تمثلت في وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وفساد في بعض الأغذية؛ نتيجة تخزينها بطريقة غير صحيحة، وعدم وجود الشهادات الصحية والنظامية. وتم تطبيق الجزاءات والغرامات على المنشآت المخالفة، إضافة إلى ضبط وإتلاف كميات متنوعة وكبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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