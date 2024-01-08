سلمان بن سلطان ينوّه باهتمام الدولة ودعمها للمشروعات العملاقة بمكة والمدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 2:06 مساءً

نوه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بالاهتمام والرعاية اللتين توليهما الدولة –أيدها الله- للحرمين الشريفين ودعمها للمشروعات العملاقة في المدينتين المقدستين على مدى العقود الماضية. وأشار إلى أن المدينة المنورة تحظى باهتمام خاص في شتى المجالات للارتقاء بها إلى أعلى المستويات في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030. جاء ذلك بعد استقبال أمير المدينة المنورة اليوم أمين المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي، يرافقه وكلاء وقيادات أمانة المنطقة. واطّلع أمير منطقة المدينة المنورة، خلال اللقاء، على الخطط والبرامج التي تنفذها الأمانة، والتي تهدف إلى تعزيز الحراك التنموي وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار ضمن برنامج "أنسنة المدينة". من جهته، قدّم أمين منطقة المدينة المنورة، عظيم شكره وامتنانه لأمير المنطقة، على اهتمامه ودعمه لمشاريع أمانة المنطقة والتي تتواكب مع حجم الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكافة القطاعات الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة لسكّان المنطقة وزوارها الكرام.

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