انت الان تتابع تعرف على 6 حالات يتم فيها إيقاف معاش التقاعد.. "التأمينات" توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ست حالات يتم فيها إيقاف معاش التقاعد، وذلك من خلال ردها على استفسارات المستفيدين.

وقالت إن تلك الحالات تتمحور حول انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين، بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة، الوفاة، زواج إحدى المستفيدات وتجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ 26 سنة والتحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

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