تراند اليوم : بالفيديو.. سائق رالي يدهس أحد الجمهور مع بداية انطلاق أول سيارة برالي داكار

صحيفة الخليج 365: كشف سائق الراليات "يزيد الراجحي " في مقطع فيديو ، عن حادث اصطدام سيارة رالي بأحد الجمهور ببداية انطلاق بطولة رالي داكار .

وقال الراجحي : دائما ننبه الجمهور ، فأول سيارة انطلقت بالسباق صدمت واحد من الجمهور .

وتابع: الحين مأخرين المرحلة ساعة .. إن شاء الله هذا الشخص طيب وأموره زينه لكن الجمهور لازم يبعد عن المسار ، موضحا : أن نفس المتسابق الذي صدم هذا الشخص ، كان دعس واحد وتوفى واحد في عام 2016 .

وأضاف: الطريق لازم تبعدون عنه لأن المتسابق طاير فوق طلعات ونزلات ، والجمهور اللي داخل المسار أنت الغلطان ، فانتبهوا وأبعدوا عن السيارات المنطلقة مسافة كافية .