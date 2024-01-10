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تراند اليوم : شاهد.. حرب شوارع واشتباكات مسلحة بين الشرطة وعصابات المخدرات في شوارع الإكوادور

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صحيفة الخليج 365: وثقت مقاطع فيديو حرب شوارع واشتباكات بين عناصر عصابات المخدرات ورجال الشرطة والجيش في الإكوادور.

وأظهرت الفيديوهات، تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين العصابات ورجال الأمن، كما قام المسلحين بإحراق عدد من السيارات في الشوارع، وترديد أحدهم كلمة " احرق احرق".

كما أظهر فيديو اشتباكات مسلحة وإطلاق نار في قلب مدينة كيتو، على بعد أمتار قليلة من قصر الحكومة.

وكان رئيس الإكوادور أعلن، اليوم، حالة الطوارئ العامة بعد هروب زعيم عصابة تشونيروس القوية من سجنه، واختطاف 4 ضباط شرطة.

وانتشر آلاف الجنود العسكريين في محاولة لاستعادة النظام بعد شن سلسلة هجمات وتفجيرات ضد الشرطة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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