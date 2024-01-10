تراند اليوم : شاهد.. امرأة تعرض رسائل زوجها وهو يطلب منها المال.. وتسأل: تشوفون طلبه طبيعي؟

صحيفة الخليج 365: عرضت سيدة متزوجة صورا لبعض طلبات زوجها من أموالها الخاصة واستفسرت إن كان هذا الأمر طبيعيا أم لا.

وفي إحدى الصور طلب الزوج من زوجته أن تسدد فواتير الكهرباء وتساعده، وتساءلت هل هذا الطلب طبيعي؟

وفي صورة أخرى طلب منها أن تشتري له هدية ليقدمها بمناسبة تخرج ابنته على ما يبدو ثم وعدها بالسداد عند استلام الراتب.

وعلقت الزوجة بأن هذا الطلب وإنه بيرجع بالراتب مستحيل لأنه لم يفعلها قبل ذلك.

وفي صورة ثالثة أبدى الزوج غضبه بعدما رفضت أن تساعده عندما طلب منها 50 ألف وعلقت الزوجة ساخرة من رده: "مدري ليه حاسه إنه بيتزوج علي وبفلوسي".