وزارة الدفاع السعودية تعلق على مزاعم وصول قوات أجنبية للطائف

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف.
وأكد المالكي أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع عارٍ عن الصحة، وأن قاعدة الملك فهد الجوية تدار وتعمل وفق منظومة وطنية سعودية خالصة، وأنها لم تشهد أي تغييرات في القوى العاملة بها.
وشدد المالكي على أن القوات المسلحة السعودية ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للتشويش على أمن واستقرار المملكة.
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