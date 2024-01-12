اكتشفي سر جديد لجمالك . ابهري زوجك وأدخلي السعادة إلى حياتك بهذه الوصفة السحرية!

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عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الشعر من أهم علامات الجمال لدى المرأة، لذلك يحرص الكثير منهن على الاهتمام والعناية به بشكل خاص. ورغم وجود الكثير من الكريمات وأدوات التجميل المخصصة لذلك، إلا أن البعض منها لا يعطي النتيجة المطلوبة وقد تكون نتائجها سلبية على الشعر ولو على المدى البعيد. وهو ما يجعل الكثير من السيدات يلجأن إلى استخدام الوصفات الطبيعية لأنها آمنة ونتائجها كبيرة وسريعة الظهور.

وفي هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة القرنفل وزيت الزيتون التي ستجعل شعرك صحي ولامع وجذاب وتجعلك عروسة أمام زوجك في غرفة النوم.

القرنفل وزيت الزيتون للشعر

يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدًا سواء على الجسم أو الشعر، حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون الذي يعتبر هو الآخر من المرطبات القوية جدًا سواء على صحة الجسم أو الشعر. وسوف نوضح طريقة تحضيرهما واستخدامهما معًا بأقل المكونات الممكنة، كما سنوضح أهمية القرنفل وزيت الزيتون معًا واستخدامهما على البشرة والشعر.

طريقة تحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون

توجد طرق عديدة لتحضير زيت الزيتون مع عيدان القرنفل وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور:

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عيدان من القرنفل.

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير:

قم بتحضير وعاء متوسط الحجم وضع فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. قم بطحن عيدان القرنفل جيدًا وضعها في الوعاء. قم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وقم بمزج المكونات جيدًا.

أضف ملعقة صغيرة من النشا واستمر في التحريك. ضع هذه الوصفة على الشعر بشكل خاص على فروة الرأس من الجذور حتى الأطراف. اترك الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اغسلها.

سوف تحصلين على نتائج مذهلة في غضون شهر واحد بعد استخدام هذه الوصفة. يمكن أيضًا استخدام هذه الوصفة على البشرة والجسم.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

استخدمي خلطة سحرية تتكون من ملعقة زيت الزيتون وملعقة من الفازلين وملعقة من الثوم المفروم. قم بمزج المكونات حتى تصبح متجانسة ثم ضع هذا الخليط على شعرك. ستلاحظين الفرق خلال أيام وستحصلين على شعر طويل وكثيف وصحي ولامع.

وصفة أخرى لتطويل الشعر وتكثيفه

تعتبر هذه الوصفة من أفضل الطرق لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة. يمكن استخدامها مرة واحدة في الأسبوع.

طريقة تحضير الوصفة

قم بطحن حبتين من الأسبرين ثم أضف ملعقة من زيت الزيتون وبيضة واحدة. قم بمزج المكونات حتى تصبح متجانسة ثم ضع هذا الخليط على الشعر. ستلاحظين الفرق بنفسك في غضون أيام حيث يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ.