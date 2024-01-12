شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف أسباب دفء مكة المكرمة في الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، أسباب دفء ⁧‫منطقة مكة‬⁩ المكرمة في فصل الشتاء.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: أن من عوامل دفء مكة في الشتاء هو وجود المصدات الجبلية العملاقة والمتمثلة بجبال الحجاز، والتي تحجب الكتل الباردة والقادمة من الشمال والوسط إلى الوصول لمكة المكرمة، فهي منطقة لا ترتفع عن مستوى سطح البحر سوى 300م تقريباً، وهذا أدعى لكونها دافئة.”

ويأتي ذلك بالإضافة إلى كونها جنوبية نسبياً وبعيدة عن المؤثرات الشمالية الباردة، والتي تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى على سبيل المثال.

وأكد أن من أسباب الدفء هو قربها من البحر الأحمر؛ والذي يعمل في فترة المساء إلى تدفئة السواحل، وتدفئة المناطق القريبة منها عبر آلية نسيم البحر كمكة المكرمة.