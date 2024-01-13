تعديل جديد على نظام الإقامة المميزة في السعودية

أصدر مركز الإقامة المميزة تعديل على نظام الإقامة المميزة يتضمن السماح بمنح الجنسية السعودية لحاملي الإقامة المميزة.

ونُشر التعديل في الجريدة الرسمية “أم القرى” بالأمس.

ووفقا للمادة الثانية عشر فقد تم إلغاء الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، التي نصت على الآتي: “لا تخِوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية”.

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