الكشف عن عدد طلبات تنفيذ إخلاء العقارات من مستأجرين متعثرين خلال عام.. وهذه المدينة في الصدارة

ارتفع عدد طلبات تنفيذ إخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” في السعودية خلال عام 2023، ليصل إلى نحو 33.6 ألف طلب.

وشكلت منطقة الرياض النسبة الأكبر من إجمالي الطلبات، حيث استحوذت على 37% منها، بإجمالي 12421 طلبًا. تلتها منطقة مكة المكرمة بـ10364 طلبًا، ثم المنطقة الشرقية بـ5221 طلبًا، ثم المدينة المنورة بـ1685 طلبًا.

وجاء أقل عدد من الطلبات في منطقة الباحة، حيث بلغ 90 طلبًا فقط.

وأوضحت البيانات أن منطقة عسير جاءت في المرتبة الخامسة، بإجمالي 868 طلبًا، تليها منطقة القصيم بـ703 طلبات، ثم منطقة جازان بـ668 طلبًا، ثم منطقة تبوك بـ550 طلبًا.

وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل 370 طلبًا، تليها الجوف 235 طلبًا، ونجران 216 طلبًا، ثم منطقة الحدود الشمالية 166 طلبًا.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل الارتفاع العام لأسعار العقارات في السعودية، والذي أدى إلى صعوبة بعض المستأجرين في الوفاء بالتزاماتهم المالية.