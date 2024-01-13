انت الان تتابع عقوبات فورية.. مصادرة 6 أطنان أغذية فاسدة بالجوف وضبط 1296 مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 9:09 صباحاً

نفّذت فرق الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة الجوف 4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة والتجميل والمقاهي خلال شهر نوفمبر الماضي، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 1296 مخالفة، ومصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، مؤكداً تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين. كما أنهت الأمانة خلال الفترة ذاتها صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة في المخططات والأحياء والشوارع، و7 آلاف متر مربع من الطرق، إلى جانب صيانة 933 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.

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