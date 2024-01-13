"شؤون الحرمين" تهيئ البث الرقمي للدروس والمحاضرات من المسجد الحرام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 11:27 صباحاً

هيّأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، البث الرقمي للدروس والمحاضرات والدورات العلمية من المسجد الحرام للزوار وطلبة العلم في أنحاء العالم. وتعمل الهيئة على استثمار جميع وسائل الإعلام في البث والنشر لتصل إلى أكبر فئة مستهدفة من طلاب العلم والباحثين وعموم المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ولإيصال الرسالة العلمية بالمسجد الحرام لأكبر شريحة من المستفيدين. ويتم تسجيل الدروس وتوثيقها على نسخ إلكترونية رقمية ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة (يو إس بي) وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الإلكترونية الحديثة، وتُرفَع عبر منصة منارة الحرمين، ومنصة يوتيوب الخاصة بالإدارة ‏ ، أو عن طريق رابط البث المباشر الصوتي مكسلر.

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