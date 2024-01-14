فيديو "طائر النار".. شاهد ما حدث لطائرة ركاب قبل لحظات من هبوطها في كوريا الجنوبية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 6:58 صباحاً

كشفت لقطات فيديو، عن اللحظة المرعبة التي اندلع فيها حريق في محرك طائرة ركاب، من طراز بوينغ تحمل 122 راكبًا؛ وذلك بعد اصطدامها بطائر فوق مطار بكوريا الجنوبية. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت الرحلة الجوية رقم 216 التابعة لشركة طيران "تي واي اير" الكورية على وشك الهبوط في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية قادمة من اليابان، مساء الأربعاء الماضي، عندما اصطدم طائر بزجاج قمرة القيادة ثم بجناحها والمحرك الأيمن للطائرة، وبعدها بدأ المحرك في إطلاق دفقات كبيرة من النيران. وأظهر مقطع فيديو مرعب، التقطه أحد الركاب، كيف تدفقت نفثات ضخمة من اللهب من المحرك؛ بينما كان الطيار يكافح للسيطرة على الطائرة البوينغ 737- 800. وأظهرت لقطات تم التقاطها من الأرض، ألسنة اللهب تسقط على جسم الطائرة حتى ذيلها تقريبًا، وكان الحريق لا يزال مشتعلًا عندما قامت الطائرة بهبوط اضطراري. وقررت شركة "تي واي اير" للطيران الاقتصادي، إجراء فحص شامل للطائرة، التي كانت تحلق قادمة من مطار ناريتا الدولي في طوكيو، اليابان. وكانت الطائرة في طريقها للهبوط حوالى الساعة 9.28 مساءً عندما امتص أحد محركاتها طائرًا. وذكرت صحيفة "كوريا هيرالد" أن الطيار ألغى الهبوط مؤقتًا، قبل أن يهبط بالطائرة بسلام بعد حوالى 13 دقيقة. وقال الركاب في وقت لاحق: إن رائحة المحرك المحترق كانت تملأ كابينة الركاب داخل الطائرة، وتُظهر صور أخرى فجوة حيث يبدو أن لوحة انفصلت عن الجناح وتضرر الزجاج الأمامي لقمرة القيادة. وقال المسؤولون إنه لم يندلع حريق فعليًّا ولم يُبلَغ عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 122 راكبًا على متن الطائرة. ونقلت الصحيفة عن بيانات شركة المطارات الكورية، حدوث 500 اصطدام للطائرات بالطيور في كوريا الجنوبية بين عامي 2019 وأكتوبر 2023، وفي ستة من هذه الحوادث اضطرت الطائرة إلى العودة إلى المطار الذي غادرت منه.

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