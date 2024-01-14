تراند اليوم : توقف عن مقاطعة عملي.. وزير الدفاع الإسرائيلي ينفجر غاضبا في وجه نتنياهو وينسحب من الاجتماع

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "معاريف" أن الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بلغ ذروته.

الانسحاب من الاجتماع

وشهد الاجتماع الأخير للحكومة، أمس السبت، لقاء عاصفاً بين الطرفين ما دفع غالانت إلى الانسحاب.

وغادر غالانت الجلسة بعد أن مُنع مدير مكتبه من الدخول، أتى ذلك، بعدما أصر مكتب رئيس الوزراء في بداية الجلسة على أن تعقد دون حضور مساعدين.

لكن عندما لم يسمح لغالانت بإحضار مدير مكتبه، رأى أن آخرين أحضروا مساعديهم، فقرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الجلسة.

لاسيما أن مساعدي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي وآخرين، شاركوا في المناقشة، حسب ما أكد مصدران مطلعان.

توبيخ نتنياهو

وقبل مغادرته، انفجر وزير الدفاع الإسرائيلي بوجه نتنياهو، قائلا "توقف عن مقاطعة عملي".