تراند اليوم : مصابة بـ"الشيزوفرينيا".. أول تعليق لوالد الفتاة التي انتحرت من فندق شهير وسط القاهرة

صحيفة الخليج 365: كشف والد الفتاة المصرية التي التي انتحرت من فندق شهير وسط القاهرة، عن سبب انتحارها.

أزمة نفسية

وقال والد الفتاة أمام النيابة المصرية، إن ابنته كانت مصابة باضطراب دفعها إلى الانتحار بسبب أزمة نفسية أصابتها، موضحا أن ابنته انفصلت عن زوجها خلال الأشهر الأخيرة مما أصابها بأزمة نفسية، مؤكدًا أن ابنته تم إيداعها مستشفى الصحة النفسية بالعباسية نظرًا لتشخيصها بالشيزوفرينيا.

الشيزوفرينيا

وقدم الأب لجهات التحقيق التقارير التي تفيد بإصابة ابنته بالشيزوفرينيا، وإيداعها المستشفى المختص لتلقي العلاج اللازم، وفق صحيفة "المصري اليوم".