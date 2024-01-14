ضبط مخالفين قطعا الأشجار وخزنا الحطب بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهما الأشجار، وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم بمنطقة مكة المكرمة، بحوزتهما 160 مترا مكعبا من الحطب والفحم المحليين.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى 20,000 لكل شجرة، وعقوبة تخزين أو نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16،000 لكل متر مكعب.
من جهة أخرى، ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطبا محليا معروضا للبيع.
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