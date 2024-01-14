شكرا لقرائتكم خبر فحص 63,912 عينة غذاء بجدة خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وجددت أمانة محافظة جدة 103,719 شهادة صحية خلال العام الماضي 2023, وفحصت 63,912 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار الجهود الرقابية لبرنامج إجادة على المنشآت في المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية لرفع نسبة الامتثال التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة.

وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة «بلدي» التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة الكترونيا.