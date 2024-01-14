ذكاء اصطناعي وطائرات درون لرصد بؤر قرود البابون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخدم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التكنولوجيا الحديثة كنظم المعلومات الجغرافية وطائرات الدرون والذكاء الاصطناعي، لرصد 500 بؤرة في المناطق المتضررة يوجد فيها 41 ألف قرد بابون مستأنس.

ونظم المركز أمس الأول ورشة عمل تحت عنوان «برنامج تقييم الأضرار والمعالجات المتكاملة والمستدامة لتزايد أعداد قرود البابون» بحضور عدد من المسؤولين في المناطق المتضررة، وبمشاركة خبراء ومختصين في الشأن البيئي وشركاء المركز بالقطاعات ذات العلاقة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان «إن عمق المشكلة وامتدادها لأكثر من 4 عقود، وتعدد أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، جعل من الضروري أن تكون المعالجة جذرية، ومرتكزة على أسس علمية ترشدنا إلى حلول شاملة ومستدامة».

وبين أن استدامة الحلول بعد الانتهاء من المعالجة، تتطلب استمرار المراقبة، ومكافحة الأسباب، وإعادة التوازن البيئي والاستمرار في الحملات التوعوية.

واستعرض مدير عام المحافظة على البيئة البرية أحمد البوق التجربة السعودية في المعالجات المتكاملة والمستدامة لمشاكل القرود في المملكة، أوضح فيها أن من أهم أسباب تفاقم المشكلة يكمن في اختلال التوازن البيئي، والتوسع الحضري، ووفرة مصادر الغذاء البديل، والتغيرات السلوكية والفسيولوجية للكائن.

واستعرض البوق الأضرار البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية للمشكلة كتلحية الأشجار، وافتراس الكائنات الأخرى، ومهاجمة المزارع والإضرار بالممتلكات، إضافة إلى إمكانية نقلها لبعض الأمراض.

وقال نائب مدير إدارة المشاريع المهندس عمر السديس إن المرحلة الثانية التي بدأت في مايو 2023، وتمتد إلى ديسمبر 2026، تعالج وجود البابون في المدن الرئيسية، والقرى والمناطق الزراعية، وبعض البؤر على الطرق العامة، ومراقبة المناطق المعالجة والاستجابة للبلاغات.

وأوضح أنه ضمن المرحلة الثانية تمت معالجة أكثر من 400 بؤرة تضم نحو 30 ألف قرد بابون، مع وضع 518 لوحة إرشادية، و159 كاميرا مراقبة.