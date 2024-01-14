«الدفاع» تحصل على الآيزو في استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت وزارة الدفاع على شهادة الأنظمة الإدارية «الآيزو ISO 22301:2019» في مجال استمرارية الأعمال، وشهادة «الآيزو ISO 31000» في مجال إدارة المخاطر على مستوى وكالات وزارة الدفاع، وذلك بعد استيفائها المتطلبات والمعايير الخاصة بالشهادتين.

وتسلم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري في الرياض أمس، الشهادتين من الرئيس التنفيذي لشركة لبرو أنشرونس الأمريكية فاسيليوس أنشرونس، الجهة المانحة للشهادتين والرائدة في تقديم خدمات شهادات أنظمة إدارة «الآيزو».

وقال مدير الإدارة العامة لتميز الأعمال بوكالة الوزارة لخدمات التميز عبدالعزيز العمار: «إن حصول الوزارة على شهادتي «الآيزو» في مجالي استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، يأتي تأكيدا على تطبيقها أفضل المعايير العالمية للارتقاء بقدراتها وجاهزيتها في مجالات إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال بجميع عملياتها.

وأوضح أن إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام في الإدارة العامة لتميز الأعمال أسهمت في إنشاء وتطوير إطار عمل متكامل يتضمن سياستين لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال و14 إجراء عمل، ومستندين للحوكمة، وبيان لتقبل المخاطر، وإطار لاستمرارية الأعمال.