«كونجرس الجراحة» للتدريب على إجراء العمليات النوعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتدريب على إجراء العمليات النوعية، انطلقت في جدة أعمال الملتقى العلمي الـ15، الذي نظمته الجمعية السعودية للجراحة العامة «كونجرس الجراحة 2024»، بعقد حزمة من ورش العمل التي تعنى بالجراحة.

وتركزت ورش العمل المتنوعة التي جاءت بحضور عدد من المهتمين والمختصين في الجراحة العامة، ونخبة من الجراحين المحليين والدوليين والخبراء في الجراحة، على تطوير مهارات المتدربين في إجراء العمليات وتوصيل الأمعاء، وإجراء الأشعة التلفزيونية ووضع أنبوب تصريف القفص الصدري، وأحدث طرق التئام الجروح.

وتخلل الملتقى في يومه الأول تنظيم كثير من المحاضرات والتطبيق العملي على الأنسجة، واستخدام الأدوات والأجهزة الحديثة، في حين ستكون ضمن أعمال الملتقى ورشتا عمل بنقل مباشر من العمليات وإجراء عمليات نوعية، بالتعاون مع جامعة تبوك.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر يوسف علاوي، أهمية هذه الورش في كونها تجمع الأطراف المهتمة من الجيل الجديد من الجراحين، بأساتذة متمكنين يقدمون أفضل ما لديهم لتطوير الأجيال القادمة من الجراحين.

ورش العمل المتنوعة

تطوير مهارات المتدربين في: