شكرا لقرائتكم خبر تمديد فترة التسجيل بمسابقة «طيبة ثون» حتى 31 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة عن تمديد فترة التسجيل وتقديم المشروعات في مسابقتها العلمية «طيبة ثون» في نسختها الثانية لهذا العام، لغاية 31 من يناير الحالي.

وتستهدف المسابقة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا والدبلوم وحديثي التخرج، وتشمل مجالات المشاركة 4 مسارات تتضمن (الأفكار والمشروعات الإبداعية، ومشاريع التخرج، والأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، والتصميم والفنون).

وتهدف المسابقة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز طلبة الجامعة على الإبداع والابتكار، وتوظيف مهاراتهم ومواهبهم؛ لابتكار مشاريع ريادية للإسهام في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق توجه ورؤية الجامعة لتهيئة بيئة إبداعية وابتكارية.

كما تسعى إلى تحويل الأفكار الإبداعية لدى الطلاب والطالبات إلى مشروعات مبتكرة، وإيجاد حلول ومشاريع إبداعية، وتعريف الطلبة بدور المشاريع في تحقيق البيئة المعرفية والريادية، وإعداد الطلبة لسوق العمل، وتتضمن الأنشطة المصاحبة للمسابقة معرضا لمشروعات الطلاب والطالبات المشاركين.