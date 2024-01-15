شراكة عالمية تهتم بالموضة والأزياء في موسم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأزياء، وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، والمصمم العالمي إيلي صعب، مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن أمس، للتعاون خلال موسم الرياض 2024.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع ما بين الموضة والترفيه خلال الموسم، ضمن عدد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي جرى استقطابها أخيرا، وشهدت حضورا كبيرا من الزوار، كما تتضمن إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.
وقال آل الشيخ «نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم المقبل تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة»، مقدما الشكر لوزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ونائب وزير الثقافة حامد فايز على الجهود التي تبذل في هذا المجال.
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