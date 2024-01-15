انت الان تتابع مكة المكرّمة.. "النور التخصصي" يسجل أكثر من 63 ألف عملية غسيل كلوي خلال 2023م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 6:52 صباحاً

أظهرت إحصائيات التجمع الصحي بمكة المكرمة؛ عن إجراء أكثر من 63 ألف عملية غسيل كلوي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة خلال عام 2023م. تفصيلاً؛ استقبل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة 666.290 ألف مراجع من المواطنين والمقيمين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام خلال عام 2023م، وتم تنويم 25403 مرضى في الأقسام الداخلية، وتنفيذ 63218 عملية غسيل كلوي، كما أُجريت 1764 عملية منظار و854 عملية قسطرة تداخلية. وأضافت الإحصاءات أن مراجعي العيادات بلغوا 467068 مراجع وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 199222 مراجعاً وتم إجراء 140705 عمليات جراحية. وأكد تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أنه وفق الخطط الإستراتيجية تنفذ المستشفى خطتها خلال العام والتي تركز على دعم كافة الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة بما ينسجم مع ما توليه حكومتنا الرشيدة - رعاها الله- من عناية واهتمام بالمواطنين والمقيمين والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.

كانت هذه تفاصيل خبر مكة المكرّمة.. "النور التخصصي" يسجل أكثر من 63 ألف عملية غسيل كلوي خلال 2023م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.