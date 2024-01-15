تراند اليوم : ‏نيابة عن ⁧‫خادم الحرمين وولي العهد‬⁩.. بالصور: الأمير تركي بن محمد يحضر حفل الاستقبال الرسمي لزواج نجل سلطان بروناي

صحيفة الخليج 365 - واس : نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حفل الاستقبال الرسمي ومأدبة العشاء لزواج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمتين ابن جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، وذلك في العاصمة بندر سري بكاون.

ونقل سموه لجلالته تحيات وتقدير ومباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، وتمنياتهما لسلطنة بروناي دار السلام المزيد من التقدم والازدهار.