الأمير تركي بن محمد في حفل الاستقبال الرسمي لزفاف سلطان بروناي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

حضر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، حفل الاستقبال الرسمي ومأدبة العشاء لزواج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمتين ابن جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام.

وقد حضر الحفل الذي أقيم في العاصمة بندر سري بكاون نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وفي الحفل، قام سمو وزير الدولة بتوجيه تحيات وتقدير ومباركة من جلالة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، معبرًا عن تمنياتهما لسلطنة بروناي دار السلام بالمزيد من التقدم والازدهار.

تأتي مشاركة سمو وزير الدولة في هذا الحفل الرسمي كتعبير عن العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السعودية وسلطنة بروناي، وتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.