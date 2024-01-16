وزير الخارجية: المملكة ستعترف بإسرائيل بشرط

صرح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، يوم الثلاثاء، بأن المملكة ستعترف بإسرائيل عندما يتم حل القضية الفلسطينية. جاءت تصريحاته خلال جلسة نقاشية في منتدى دافوس العالمي، حيث أشار إلى إمكانية توجيه الاعتراف بإسرائيل من قبل السعودية ضمن اتفاق أوسع بعد تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتطرق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للسعودية إلى قضية التطبيع مع إسرائيل ومرحلة ما بعد حرب غزة. وأكد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة على الفور، مشدداً على أن استمرار المعاناة في القطاع سيؤدي إلى تصاعد الأوضاع.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن قلقه البالغ بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، حيث طالب بأن يكون الأولوية حاليًا للعمل على خفض التوتر في هذا الممر المائي والمنطقة بشكل عام. وشدد على أن الهجمات التي تحدث في البحر الأحمر ترتبط بالصراع في غزة، محذراً من أن تصرفات إسرائيل الحالية تهدد آفاق السلام والأمن الإقليمي.