الشباب يفاوض جوزيه مورينهو ويقترب من ضم ماتيو بوليتانو وفوفانا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 12:41 مساءً

كشفت تقارير إعلامية عن تواصل إدارة نادي الشباب خلال اليومين الماضيين مع البرتغالي جوزيه مورينهو للتفاوض معه لتولي قيادة الفريق الفنية بالفترة المقبلة. وبحسب مصادر برنامج "برا الـ18" على "SSC" فإن مسؤولي الشباب جلسوا على الطاولة مع المدرب البرتغالي وقدموا له مشروع وأهداف الفريق بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مورينهو أبدى إعجابه الشديد بالمشروع، وأبدى رغبته بالتواجد مع نادي الشباب . وأكدت مصادر البرنامج أيضًا أن رئيس الشباب اجتمع برئيس نابولي لإقناعه بالتعاقد ماتيو بوليتانو لاعب الفريق الإيطالي، خاصة وأن اللاعب أعطى موافقته بالانضمام إلى الدوري السعودي. وكشف البرنامج وفقًا لذات المصادر أن سيكو فوفانا، لاعب النصر يقترب من الانتقال إلى صفوف الشباب على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وتتسابق العديد من الأندية للتعاقد مع مورينهو صاحب الـ60 عامًا، بعد إقالته مؤخرًا من منصبه كمدير فني لنادي روما الإيطالي، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق.

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