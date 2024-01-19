ممثل الأمم المتحدة لحقوق الانسان: معتقلون فلسطينيون تعرضوا للضرب على أيدي الجنود الإسرائيليين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2024, 12:53 مساءً

قال أجيت سنجاي، ممثل الأمم المتحدة لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، إنه التقى بفلسطينيين تم احتجازهم بواسطة الجيش الإسرائيلي لأسابيع، حيث تعرضوا للضرب وهم معصوبو الأعين، وأجبر بعضهم على ارتداء حفاضات. وأضاف "سنجاي" للصحافيين عبر رابط فيديو من غزة: "هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يومًا". وأكمل: "هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم لاحقاً، ولكن فقط بالحفاضات دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد".

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