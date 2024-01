شكرا لقرائتكم خبر عن بـ50 شركة.. تفاصيل توافر 3700 وظيفة لخريجي الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، يعود يوم المهنة السنوي بنسخته الثانية عشر، ليقدم للباحثين عن عمل فرص وظيفية وتدريبية وورش تطوير مهني.

23 - 25 يناير 2024م في #جامعة_الفيصل pic.twitter.com/vz1RQtp7Rg — Alfaisal University (@Alfaisaluniv) December 26, 2023

الدمام - شريف احمد - تنظم جامعة الفيصل الفعالية السنوية "يوم المهنة" بنسختها الثانية عشرة، بمقر الجامعة في الرياض، بمشاركة نحو 50 شركة تطرح أكثر من 3700 وظيفة، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2024.ونوّه رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، بالفرص والعروض الوظيفية التي توفرها الفعالية بشكل سنوي وتستهدف خريجي الجامعة وغيرهم من الشباب والشابات المقبلين على العمل، من خلال لقاءاتهم المباشرة مع الجهات الموظفة. 23 - 25 يناير 2024م في This is a Twitter Status This is a Twitter Status— Alfaisal University (@Alfaisaluniv)أكدت صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد آل سعود، مديرة إدارة علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة الفيصل، أن إدارة علاقات الخريجين بالجامعة تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الخريجين والشركات والمؤسسات المختلفة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل.وتعمل الإدارة على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافةً إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم.تعد هذه الجهود جزءاً أساسياً من رؤية 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل في المملكة.ويتيح يوم المهنة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالاطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل، ويفتح أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً.يذكر أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً إلى شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.