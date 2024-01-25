تراند اليوم : "مين شايفكن بالأول.. قرطة مافيات".. شاهد: صراخ وملاسنة ساخنة داخل مجلس النواب اللبناني

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو وقوع سجال حاد ومشادات كلامية بين عضو مجلس النواب اللبناني ملحم خلف ورئيس المجلس نبيه بري وبعض النواب لدى بدء الجلسة النيابية المنعقدة اليوم.

غياب لرئيس الجمهورية

وكان خلف اعترض على التشريع في ظل غياب لرئيس الجمهورية، وقال:" عند خلو سدة الرئاسة لا أولوية تتقدم على انتخاب رئيس للجمهورية والمجلس الملتئم اليوم منعقد حكما وبقوة القانون لانتخاب رئيس وهو ملزم بهذا الموجب امتثالا لأحكام المادة 74 و75 و49 خصوصا أن النصاب مكتمل".

لا يسمح لك بالكلام

ورد بري :"لا يسمح لك بالكلام إلا بعد تلاوة التقرير ، وما رح أعمل منك بطل وطلعك من القاعة". فرد خلف :"الشعب اللبناني بطلعني من القاعة".

ليست جلسة حكومية

وفي السياق نفسه، اعترض النائب قبلان، وقال إن هذه الجلسة هي لمناقشة الموازنة وليست جلسة حكومية أو جلسة من نوع آخر.

قرطة مافيات

فيما اعترض النائب فراس حمدان على كلام قبلان، فتدخل النائب علي حسن خليل وقال: "لا نريد مسرحيات في مجلس النواب".

ورد حمدان: "خلصنا بقا.. مين شايفكن بالأول.. قرطة مافيات".

مطلوب للعدالة