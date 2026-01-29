شكرا لقرائتكم خبر فن التدوير.. لغة بصرية تعيد تعريف الاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجلى فن التدوير في معرض «IFAT Saudi Arabia 2026» بالرياض من خلال أعمال فنية أعادت توظيف المواد المعدنية المستهلكة، وقدمت رسائل بصرية تعزز مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي.

وعكس الفنانون قدرة الفن على إعادة تعريف النفايات المعدنية كخامات إبداعية، تحمل رسائل بيئية وثقافية، مساهمة في ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري بأسلوب بصري.

وأكدت الفنانة دارين صالح في تصريح لـ(واس) أن فن التدوير يمثل وسيلة فعالة لإيصال الرسالة البيئية بطريقة بسيطة ومؤثرة، مشيرة إلى أن العمل على مواد معاد استخدامها تلامس الوعي نحو الاستهلاك والبيئة.

من جانبها، أوضحت الفنانة دانة الحميدان أن الفنون بالمواد المعاد تدويرها لا تقتصر على الجانب الجمالي، بل تعد أداة تثقيفية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير والاستدامة، خصوصا لدى فئة الشباب.