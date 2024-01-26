مقابل 30 مليون يورو.. الاتحاد يقدّم عرضًا لنادي يوفنتوس للتعاقد مع المهاجم "ماتياس سولي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 يناير 2024, 2:00 مساءً

قدّم مسؤولو نادي الاتحاد عرضًا ضخمًا للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني "ماتياس سولي"، مهاجم يوفنتوس الإيطالي المعار إلى فروزينوني؛ وفقًا للعديد من التقارير الصحفية. وأفاد الصحفي "سيزار لويس ميرلو" بأنّ نادي الاتحاد قدّم عرضًا لنادي يوفنتوس بمبلغ 30 مليون يورو؛ لشراء عقد المهاجم الأرجنتيني "ماتياس سولي"، بالفترة المقبلة. وذكر الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" أن إدارة الاتحاد أرسلت إلى يوفنتوس عرضًا شفهيًّا بشأن "ماتياس" مقابل 30 مليون يورو تقريبًا؛ حيث تمّ عقد الاجتماع في دبي الأسبوع الماضي. وأكّد الصحفي عبر حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أنه سيتمّ الإعلان عن القرار النهائي من جانب اللاعب في الأيام المقبلة، لكن الخطة الحالية للاعب هي البقاء في فروزينوني. ويرتبط "ماتياس سولي" البالغ من العمر 20 عامًا، بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2026، الذي انضمّ إليه في 2020 قادمًا من نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

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