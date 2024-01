شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. موجة باردة بمعظم المناطق وتحذيرات من رياح شديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس بارد على معظم مناطق المملكة وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية.

كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز).



موجتان من البرد

وتوقع خبير الطقس وعضو لجنة تسمية المناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ حالة جوية ممطرة اليوم السبت على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان ولا يستبعد ان تشمل على أجزاء من تبوك.

وأشار إلى عودة الاجواء الباردة ليلًا وفجرًا والاعتدال نهارا بعد الدفء النسبي في الأيام الماضية.

وتوقع موجة برد تبدأ من اليوم السبت متوسطة القوة مع انخفاض تدريجي في الحرارة ويتراوح هذا الانخفاض من خمس إلى سبع درجات مئوية عن اليومين الماضية.

ولفت الحصيني إلى أن هذه الموجة ليست الوحيدة عى المملكةن قائلاً: "تلوح في الأفق موجة برد أخرى من شبه قوية إلى قوية نهاية الأسبوع القادم".



رياح شديد بالمدينة المنورة



نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم السبت -بمشيئة الله- من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ورياحاً تصل سرعتها إلى (40- 49) كيلومتراً /ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والحناكية والعلا والعيص وخيبر تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

حذّر من رياح شديدة على ينبع والرايس، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج ورياحاً تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومتراً /ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 مساءً وتستمر حتى الساعة الـ 11 من مساءً السبت.



الأجواء البحرية وحالة البحر



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وقال التقرير إن ارتفاع الموج يتراوح بينمتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.



