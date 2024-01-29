انت الان تتابع بعد 22 دقيقة من عذاب أول محكوم به.. شاهد لماذا يُعَد الإعدام بالنيتروجين مثيرًا للجدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أصبحت ألاباما أول ولاية أمريكية تنفّذ حكم الإعدام باستخدام غاز النيتروجين الخميس الماضي؛ مما أثار الكثير من الجدل حول هذه الطريقة التي يصفها البعض بأنها بمثابة تعذيب للمحكوم عليه.

ونفّذت الولاية الإعدام بطريقة نقص الأكسجة في النيتروجين على كينيث يوغين سميث (58 عامًا) الذي أدين عام 1989 بقتل إليزابيث سينيت، بناء على أوامر زوجها الواعظ في ألاباما.

وكانت الولاية قد حاولت إعدام "سميث" باستخدام الحقنة المميتة في 2022 لكن الإجراءات فشلت؛ حيث وجد الموظفون صعوبة في إيجاد خط وريدي في ذراعه.

الإعدام بالنتروجين أو بطريقة نقص الأكسجة

وبينما تزعم ولاية ألاباما أن استخدام غاز النيتروجين طريقة للموت السريع وغير مؤلمة؛ فإن العديد من الخبراء الطبيين يختلفون مع هذا الرأي؛ بحسب مجلة "إيكونوميست".

ويشكل النيتروجين 78% من الهواء؛ ولكن من الآمن استنشاقه فقط عند مزجه بالأكسجين.

وأثناء الإعدام، يتنفس السجين النيتروجين النقي من خلال قناع؛ مما يؤدي إلى استبدال الأكسجين في الجسم، ويسبب الاختناق ومن ثم الوفاة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الحرمان من الأكسجين يمكن أن يسبب ألمًا مشابهًا لألم النوبة القلبية.

هل هو موت السريع وغير مؤلم؟

وذكرت الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية في إرشاداتها الخاصة بالقتل الرحيم في عام 2020، أن نقص الأكسجة في النيتروجين ليس طريقة مقبولة للقتل الرحيم بالنسبة لمعظم الثدييات، ووصفته بأنه "مؤلم".

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم وضع القناع على السجين بشكل صحيح؛ فقد يتسرب النيتروجين؛ مما يعرض الأشخاص الآخرين في الغرفة، للخطر.

وقبل عدة أسابيع من إعدام "سميث"، حذّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن هذا الإجراء قد يصل إلى حد التعذيب.

لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة رفضت طلبًا في اللحظة الأخيرة قدّمه الفريق القانوني للسجين لوقف إعدامه.

بل هو موت بطيء ومؤلم

ووفقًا للشهود، ظل سميث واعيًا لعدة دقائق بعد بدء العملية، وبدا أنه يعاني من ألم بالغ. وقال القس جيف هود، الذي كان موجودًا خلال هذه اللحظات: "ما رأيناه كان دقائق من شخص يكافح من أجل حياته".

وبحسب ما نقلت المجلة؛ فإن وفاة سميث استغرقت 22 دقيقة.

وذكرت منصة "أل.كوم" AL.com الإخبارية المحلية نقلًا عن شهود من الإعلاميين، أن المحكوم "بدأ يتلوى ويتخبط لنحو دقيقتين إلى أربع، أعقبتها حوالى خمس دقائق من اللهثان".

ورغم أنه لم يسبق استخدام غاز النيتروجين لإعدام البشر في الولايات المتحدة، إلا أنه يُستخدم أحيانًا في قتل الحيوانات.

شاهد: رأينا شخصًا يتلوى ويتخبط من أجل حياته

لكن مكتب تورك أشار إلى أن حتى الجمعية الأمريكية للطب البيطري توصي بتخدير الحيوانات الكبيرة قبل إعدامها بهذه الطريقة.

ولا ينص قانون ألاباما بشأن الإعدام بالنيتروجين على التخدير.

من جانبه، أكد ناطق باسم الاتحاد الأوروبي المناهض لعقوبة الإعدام أن التكتل المكون من 27 دولة، يشعر "بأسف عميق" لعملية الإعدام هذه.

التخدير قبل الإعدام بالنتروجين

وقال في بيان: "بحسب كبار الخبراء، فإن هذه الطريقة على وجه الخصوص قاسية وهي عقوبة غير عادية".

لكن ولاية ألاباما دافعت عن هذه الوسيلة معتبرة أنها "قد تكون وسيلة الإعدام الأكثر إنسانية التي تم استخدامها على الإطلاق".

طريقة قاسية وعقوبة غير عادية