أمير الكويت في المملكة.. الزيارة الرسمية الأولى تعكس مكانة السعودية

الدمام - شريف احمد - يصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، إلى السعودية في أول زيارة رسمية إلى المملكة، بعد توليه مقاليد الحكم.

وتأتي تلك الزيارة، كدليل يعكس الزيارة تقدير سمو أمير دولة الكويت لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، كونها أول زيارة خارجية لسموه منذ توليه إمارة الكويت، كما تعكس حرص سموه على تعزيز التواصل والتشاور مع القيادة الرشيدة –حفظها الله- حول مستجدات الأحداث في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

العلاقة التاريخية بين السعودية والكويت تمتاز بكونها تعود إلى أكثر من ١٣٠ عاماً ولها خصوصية متفردة، وروابط رسمية وشعبية، إذ أنها مبنية على الأخوة ووحدة المصير، وقد عزز رسوخها حرص قيادتي البلدين الشقيقين -حفظهما الله - على توطيد وتطوير هذه العلاقات، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالاتوتجسدت العلاقات الوثّيقة بين قيادتي البلدين الشقيقين - حفظها الله - في إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، والذي يهدف لوضع رؤية مشتركة لتطوير واستدامة العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية