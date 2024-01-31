انت الان تتابع وزير الرياضة "الفيصل" للاعبي المنتخب: صقورنا الخضر.. قدمتم مستويات متميزة وروحًا قتالية.. نفخر بكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 9:57 مساءً

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رسالة للاعبي المنتخب الكروي الأول، والجماهير السعودية، عقب خروج الأخضر من بطولة كأس آسيا قطر 2023. وقال وزير الرياضة في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "صقورنا الخضر.. قدمتم مستويات متميزة وروحًا قتالية عالية في كأس آسيا 2023 ..نفخر بكم وينتظركم مستقبل مشرق في القادم -بإذن الله-". وأضاف، وللجمهور السعودي: شكرًا لدعمكم وحضوركم الرائع، ومؤازرتكم لأبطالكم ..معوضين خيرًا جميعًا إن شاء الله".

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